Andrea Agostinelli comincia il suo giro di mondo. Dopo aver allenato per tanti anni in Italia (tra le tante Napoli, Piacenza e Crotone) il 61enne è stato ufficializzato come nuovo tecnico del DCMP Imana, squadra di prima divisione del Congo. Sarà la sua prima esperienza in Africa, dopo le due in Albania: tra il 2015 e il 2016 ha guidato infatti Partizani Tirana e Skenderbeu. Con Agostinelli, siederanno sulla panchina della squadra congolese anche altri due italiani: si tratta di Matteo Basile, preparatore atletico, ed Emanuele Bottoni, nel ruolo di analista tattico. L’allenatore anconetano non allena in Italia dal 2013, quando era allenatore del Varese. Dopodiché un’esperienza da commentatore, prima della decisione di cominciare a girare il mondo. Partenza in Albania, ora l’Africa: Agostinelli a caccia di nuove avventure.