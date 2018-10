È sempre più Maradonia-mania in Messico. La quinta partita in panchina del Pibe, allenatore del Dorados de Sinaloa nella seconda divisione nazionale, è coincisa con i tre punti grazie all’1-0 finale realizzato dal connazionale Jesus Cordoba sul campo dello Zacatepec. Terza vittoria nella sua gestione, la seconda di fila dopo il 2-0 rifilato ai Leones Negros: la squadra occupa l’8° posto in zona playoff a quota 12 punti, 14 lunghezze in meno della capolista Juarez che domina il campionato. Poco male per Diego, protagonista dell’ennesimo show sotto i riflettori di pubblico e telecamere: già destinatario di una canzone a lui dedicata dopo l’esordio da tre punti, l’ex leader del Napoli aveva partecipato alla festa negli spogliatoi in seguito all’ultimo impegno casalingo. Un copione ribadito nella trasferta da tre punti, canti e balli accompagnato dai suoi giocatori. Quale migliore modo per affrontare il prossimo duro impegno? I Dorados guidati da Maradona torneranno in campo sabato 20 ottobre sul campo dei Mineros de Zacatecas, terza forza del torneo in quello che sarà un vero esame per lo scatenato Diego.