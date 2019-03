Caos in Grecia, e il derby chiamato "degli eterni nemici" tra Panathinaikos e Olympiacos dura poco più di un'ora. La sospensione definitiva del match arriva per i disordini generati dal pubblico di casa allo stadio Olimpico Spyros Louīs. Puniti i continui tentativi di invasione, di cui il primo dopo appena sei minuti di partita, e che aveva spinto l'arbitro tedesco Marco Fritz fin da subito ad una prima interruzione forzata del gioco. Dunque un "regolare" svolgimento del match con la prima (e unica) rete messa a segno da Miguel Àngel Guerrero per l'Olympiacos al 53'.

Una partita che, però, non si è mai conclusa a causa del nuovo tentativo di invasione dei tifosi del "Pana" intorno al 70', e che ha portato alla decisione definitiva di fischiare anzitempo la fine del derby. I video rimbalzati su Twitter delle televisioni greche mostrano la grande quantità di tifosi vestiti in verde (il colore sociale del Panathinaikos) fuori dagli spalti: sulla pista d'atletica e vicinissimi al campo. Le immagini mostrano anche l'arbitro parlare coi giocatori nella pancia dello stadio circa la difficile situazione in campo.