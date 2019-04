Colombia, l'arbitro annulla e poi convalida gol con il VAR che non esiste! VIDEO

L'introduzione del VAR ha creato una serie di episodi curiosi che hanno fatto il giro del mondo. Basti pensare a quanto accaduto poche settimane fa in Cina, dove la tecnologia si è mischiata con il più tradizionale metodo per stabilire le linee del fuorigioco: il foglio di carta. Scena surreale, ma non l'unica vista negli ultimi tempi. In Colombia, ad esempio, si è andati decisamente oltre. Protagonista dell'ultimo weekend è stato l'arbitro Wilmar Roldan, internazionale dal 2008 e uno dei fischietti dell'ultimo Coppa del mondo. Al 77' dell'incontro di campionato tra Atletico Bucaramanga e Independiente Santa Fe, infatti, il direttore di gara ha annullato il momentaneo pari dei padroni di casa per fuorigioco. La particolarità, però, è che Roldan, dopo aver preso la decisione, ha mimato il gesto del VAR, come a indicare di aver rivisto l'azione al replay. Nulla di strano, se non fosse che in Colombia la tecnologia per aiutare gli arbitri non sia ancora utilizzata. Il mancato 1-1 ha, dunque, scatenato le proteste dei giocatori del Bucaramanga, i quali più volte si sono rivolti verso il guardalinee (che non aveva sbandierato l'offside) per "far giustizia". Dopo un paio di minuti di caos, l'arbitro ha accolto le loro lamentele e si è consultato con il suo assistente per chiarire la regolarità o meno del gol. Per sua fortuna, alla fine, ha effettuato la scelta giusta e convalidato la rete di Maximiliano Nuñez che, dieci minuti dopo, ha completato la rimonta: destro da fuori e palla in rete per il 2-1 finale a favore dell'Atletico Bucaramanga.