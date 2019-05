Il ricordo nella capitale Julio Baptista lo lascia inzuccando un cross di Totti in un derby: è il 16 di novembre e i gol stagionali, al primo anno, saranno undici totali, con anche quattro assist. Buona la prima non fosse che, poi, ecco l'inesorabile calo. Nell'estate del 2009 le voci lo portano verso l'Inter: il brasiliano può essere l'alternativa al mancato arrivo di Sneijder, una sliding doors mancata (a posteriori un sospirone per i tifosi nerazzurri) per uno dei colpi fondamentali per il Triplete che verrà. Anche perché Baptista, alla sua seconda annata da giallorosso, impiega sette mesi (febbraio) per trovare il primo (di quattro) gol. Il gennaio dopo è già addio: preso a dieci milioni e rivenduto a due e mezzo, direzione Malaga, dove - guarda un po' - segna a raffica i primi sei mesi e dunque si ferma. Da quel momento la sua storia dice ritorno in Brasile, Orlando in Mls (dove gioca con Kakà e Nocerino) e Cluj, dove invece gioca appena 42 minuti prima di risolvere i contratto. Tra un'avventura e l'altra? È sorprendentemente in campo con le Star Sixes e in un Real-Arsenal leggende, lui che in realtà di mestiere, o almeno fino a poco fa, era ancora un calciatore in attività.