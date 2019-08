Notte quasi perfetta per Daniele De Rossi, alla prima con il Boca Juniors. Perché il debutto ufficiale è - almeno fino al momento della sua uscita dal campo - quello sognato: gol al 28’ di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo per sbloccare il match di Copa Argentina contro l'Almagro (squadra di seconda divisione) allo stadio Unico di La Plata. Al 76', però, l'ex centrocampista della Roma (fino a quel momento uno dei migliori in campo) esce ed esattamente 5 minuti l'Almagro pareggia, portando ai rigori gli Xeneizes.

I calci di rigore non sorridono a Tevez e compagni, che dal dischetto segnano soltanto con l’Apache e perdono 3-1, venendo così eliminati dalla competizione. Resta, per Daniele De Rossi, l’emozione per aver lasciato subito il segno al debutto, ma anche la consapevolezza di poter essere importante dal punto di vista tecnico nel Boca: fino alla sua sostituzione è stato schierato da mediano classico al fianco del giovane Capaldo ed è stato al centro del gioco, protagonista di tanti passaggi e lanci lunghi per le punte Wanchope e Zarate. In attesa di trovare continuità e minuti in campo, De Rossi ha dimostrato che può prendersi il Boca.