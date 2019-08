Dopo il gol all'esordio, seppur macchiato dall'eliminazione in Copa Argentina, per De Rossi poteva esserci una sola emozione maggiore: quella del debutto alla Bombonera. Arrivata, puntuale. Daniele De Rossi, infatti, ha realizzato il sogno di una vita, ovvero giocare nello stadio che - dopo l'Olimpico - ha sempre immaginato come una seconda casa. Lo ha fatto nel match contro l'Aldovisi, terza giornata di campionato. È finita con una vittoria per 2-0, in cui ha trovato gloria anche Tevez. L'ex attaccante della Juventus ha sbloccato il punteggio al 34', infine il raddoppio di Salvio e la festa. Il Boca adesso è a quota sette punti (due vittorie e un pareggio) ed è terzo in classifica dietro ad Arsenal (in vetta a punteggio pieno) e River. Per De Rossi 90 minuti affrontati tutti di un fiato, visto che l'allenatore Alfaro lo ha inserito nella formazione titolare e non lo ha mai tolto. L'accoglienza, ovviamente, è stata molto calorosa, perché il centrocampista classe 1983 è già un mito da quelle parti. Sugli spalti è comparso anche uno striscione familiare: "DDR core de Roma". Come sentirsi a casa.

Regali e rituali

Non è stata una notte come tutte le altre per De Rossi dunque. Ormai si è totalmente calato nella dimensione Boca, come dimostrano l'affetto della gente e alcuni comportamenti dello stesso centrocamoista. Uno di questi, lo racconta Olè , e consiste nel classico saluto ad Antonio Obrador, detto el Busca, storico fisioterapista e fotografo degli Xeneizes. Dopo una breve chiacchierata, DDR gli ha accarezzato la testa, un gesto che è tipico dei calciatori del Boca. Ma non è finita qua perché, sempre stando a quanto riportato dal quotidiano argentino, De Rossi a fine partita ha salutato tutti i suoi compagni, uno ad uno, facendo impazzire la Bombonera. Nel post gara infine, quando DDR si apprestava ad uscire dallo stadio, ha mostrato ai giornalisti presenti un disegno che gli è stato regalato per commemorare il suo esordio casalingo con la maglia del Boca. Quando si dice amore a prima vista.