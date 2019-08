Lo aveva detto anche durante la conferenza stampa di presentazione: "Non aspettatevi le giocate di Maradona o di Riquelme", ma aveva ribadito come avrebbe lottato per la sua nuova maglia. Detto e fatto, Daniele De Rossi si è messo immediatamente al servizio della squadra attraverso le sue caratteristiche di leadership dentro al campo, tecniche e soprattutto agonistiche. Lo ha dimostrato, una volta di più, il match giocato contro il Banfield e valido per la quarta giornata del campionato argentino. De Rossi prova a recuperare un pallone rinviato dai padroni di casa nella metà campo Xeneizes e con un intervento in scivolata a gamba alta travolge anche un compagno, Paolo Gotz, che fortunatamente non riporta troppi danni eccetto che un doloroso colpo al basso ventre. Insomma, per De Rossi solita grinta in campo, una caratteristica che i tifosi del Boca hanno iniziato già ad amare.