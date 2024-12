Iniziativa importante del Ravenna che domenica scenderà in campo con una divisa dallo stile natalizio per sostenere la Romagna colpita dall'alluvione. Qui le immagini e tutti i dettagli in vista della sfida contro il Prograsso Calcio valida per la 17^ giornata di Serie D

Il Ravenna, attualmente protagonista di una stagione positiva nel Girone D della Serie D, si distingue non solo per i risultati sul campo, ma anche per il suo impegno sociale. Sotto la guida del nuovo presidente Ignazio Cipriani, affiancato dal socio Niccolò Maisto, il club punta a diventare un punto di riferimento per iniziative benefiche e per la vicinanza alla comunità locale. "Il nostro obiettivo è fare la differenza, non solo sul campo, ma anche nella vita delle persone. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per le famiglie di vivere la magia del Natale unita alla forza della solidarietà. Vogliamo dimostrare che il calcio può diventare un veicolo di speranza, generosità e gioia. Credo fermamente che lo sport sia un potente strumento per sostenere chi è in difficoltà e promuovere il bene comune,” ha dichiarato il presidente Ignazio Cipriani. L’'ppuntamento è fissato per il 22 dicembre: una giornata in cui calcio, comunità e solidarietà si uniranno per una causa importante.