Ancora Gabriel Barbosa, ancora un gol d'autore. L'attaccante classe 1996 di proprietà dell'Inter, per tutti Gabigol, non si ferma più. Nella serata del Maracanà, contro il Santos nel quale è cresciuto, ha firmato la sua rete numero 15 in campionato con una vera perla: su invito di Riberiro, ha corso per 20 metri palla al piede e arrivato al limite dell'area avversaria ha inventato un pallonetto di sinistro. Palla che scavalca Everson e termina la sua corsa in rete. Un gol bello e determinante, valso l'1-0 finale che permette al Flamengo di mantenere la vetta della classifica. Sono 42 i punti del club rubronegro, primo a +3 sul Palmeiras. Un bottino che porta in buona parte la firma di Gabigol, rinato in patria dopo le 9 presenze in Serie A (con un gol) e la deludente parentesi in prestito al Benfica. L'attaccante è arrivato, Copa Libertadores inclusa, a quota 20 gol in 23 partite stagionali e da gennaio in poi si sta dimostrando inarrestabile. I tifosi del Flamengo, che l'hanno eletto a loro idolo, ringraziano.