Kings League, Italia-Spagna il 3 gennaio su Sky

Dopo la sconfitta contro il Giappone per 3-1, è già sfida decisiva per l'Italia all’interno della Kings World Cup Nations. Gli azzurri giocheranno venerdì 3 gennaio alle ore 17.00 contro la Spagna, nazionale che al debutto ha perso contro l'Argentina. Se l'Italia dovesse perdere contro gli spagnoli, sarebbe fuori dalla Kings World Cup Nations. Se invece, gli azzurri dovessero vincere, affronterebbero una tra Colombia, Ucraina, Turchia e Marocco. Così come la sfida contro il Giappone, anche Italia-Spagna sarà in diretta su Sky e in straming su NOW alle 17.00. Ma non solo: tutte le partite dell'Italia (così come la finale del 12 gennaio allo Stadium) saranno anche in streaming su Skysport.it, sull'account YouTube di SkySport, su NOW e sul profilo TikTok di NOW. Sui canali digital di Sky Sport ci sarà anche una grande copertura di contenuti di tutte le partite della Kings League.