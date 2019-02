Marcelo e Francesco Totti, quando il feeling tra i campioni è… social. Il terzino del Real Madrid ha postato una foto su Instagram che ritrae i due figli, Liam ed Enzo. Quest’ultimo indossa la maglia della Roma, un omaggio all’ex capitano giallorosso che il papà ha affrontato in diverse sfide di Champions League negli anni passati. E quando fai cambio di maglia con un altro fuoriclasse, anche se ti chiami Marcelo e hai vinto 4 Champions League, puoi solo conservarla come un trofeo. Il dettaglio a tinte giallorosse non è passato inosservato a Totti. “Maglia top, grande”, ha commentato "Er Pupone" con un paio di cuoricini. “Idolo! Un abbraccio forte”, ha risposto il brasiliano. Insomma uno scambio di cortesie tra campioni, che dimostra ancora una volta come Totti resti un simbolo per la società capitolina anche oggi che si è ritirato.