Maxi squalifica nel campionato juniores under 19 toscano, con 24 giocatori coinvolti per un totale di 60 giornate di stop. La stangata del giudice sportivo del Comitato regionale arriva dopo una rissa avvenuta sul terreno di gioco durante l’incontro tra la Casellina di Firenze e la Fortis Juventus di Borgo San Lorenzo. L’arbitro aveva sospeso la partita al minuto 42 del secondo tempo, con il risultato di 1-0 in favore della Fortis Juventus: in seguito alle molteplici espulsioni, infatti, le due squadre non avevano più il numero minimo consentito (7) per proseguire. Le sanzioni più dure (sei giornate) sono state comminate a un calciatore del Casellina, reo di aver colpito con un pugno al volto un avversario, e a uno della Fortis Juventus, che avrebbe tirato un calcio in testa a un calciatore della squadra di casa. Il giudice sportivo ha poi inflitto a entrambe le società una multa di 200 euro e la sconfitta a tavolino (0-3).