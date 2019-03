Mancano ancora circa due mesi alla fine della stagione 2018/19, ma è già tempo di pensare e progettare la 2019/20. O quantomeno, la pre-stagione. Come ormai è consuetudine da qualche anno a questa parte, l'appuntamento principale sarà quello con la International Champions Cup, il torneo estivo disputato dalle più importanti e famose squadre d'Europa, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in altre location come Asia e la stessa Europa. Da qualche giorno vengono ufficializzate man mano le squadre che prenderanno parte all'edizione del 2019 e c'è già l'ufficialità per due italiane: si tratta di Juventus e Milan, che come l'anno scorso parteciperanno al torneo. Confermata anche la presenza di Manchester United, Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco e Benfica.

Il 27 marzo il calendario completo



Entro il 27 marzo, giorno in cui verranno annunciati luoghi, calendari e date, saranno rese note anche le altre squadre partecipanti. Per la Juventus si tratterà della quinta partecipazione alla ICC, competizione che i bianconeri hanno vinto nel 2016. Per il Milan invece sarà la sesta volta oltreoceano: tra le sfide più affascinanti, l'anno scorso, proprio quella nella ICC contro il Barcellona.