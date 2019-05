Serie A in ascesa come i cinque maggiori campionati europei: è quanto emerge dall'Annual Review of Football Finance stilato da Deloitte, nota azienda di consulenza e revisione che evidenziato i ricavi del calcio europeo nella stagione 2017/18. Profitti che hanno generato 28,4 miliardi di euro, dati in crescita dell’11% rispetto ai 25,5 miliardi del 2016/17. Un traguardo dettato del record dei "Big Five", ovvero i principali tornei d’Europa, che vantano ricavi pari a 15,6 miliardi di euro per la stagione presa in esame e col +6% rispetto all’anno precedente. "Abbiamo visto una crescita costante dei ricavi in tutti i 18 anni in cui abbiamo analizzato le dimensioni del mercato del calcio europeo", ha spiegato Dan Jones, partner e responsabile dello Sports Business Group di Deloitte. Particolare accento va posto sulla situazione della Serie A, campionato che riscontrerà un "effetto CR7" in termini di ricavi nei risultati del 2018/19: "Il suo arrivo alla Juventus ha già mostrato i primi segnali dall’aumento delle presenze allo stadio all’aumento del seguito sui social media e crescita delle vendite da merchandising", spiega il report di Deloitte. Intanto il 2017/18 mette in evidenza, per i club italiani, un utile operativo combinato di oltre 50 milioni di euro: più della metà dei club della Serie A ha registrato un utile operativo in netto miglioramento rispetto allo scorso anno. "Tale risultato dimostra che i club italiani sono in grado di raggiungere la sostenibilità finanziaria dopo un lungo periodo di difficoltà", sottolinea la ricerca.