In arrivo su Sky un’estate ricca di grandi eventi sportivi, con una programmazione che non manderà in vacanza la passione. Da giugno a settembre, ci aspettano oltre 2.000 ore live, con più di 200 ore di studi e quasi 50 notti di Calciomercato – L’Originale in diretta. Mancano solo due giorni al via dell’atteso Mondiale di calcio femminile FIFA, mentre sono in corso i Mondiali FIFA U-20 ed è appena partita la lunga maratona del mercato estivo.

E ancora, ci aspetta la grande estate azzurra del basket, con l’Europeo femminile e il Mondiale maschile, oltre al torneo di tennis per eccellenza sull’erba, Wimbledon, fino ai motori con Formula 1, MotoGP e Superbike sempre in pista. Senza dimenticare pallanuoto, golf, rugby, atletica e tanto altro, con due appuntamenti speciali da non perdere: a giugno #SkyBuffaRacconta - Donne Mondiali, altro appassionante racconto di Federico Buffa, e a luglio un nuovo capitolo delle storie di Matteo Marani, 1984, ho visto Maradona.

Un’estate da vivere su Sky Q, ma anche in mobilità su Sky Go, per seguire tutti gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio per l’Europa. E con Sky On Demand, nella sezione Sport, tutti gli approfondimenti saranno sempre a portata di telecomando. Una programmazione sportiva che potrai seguire anche in streaming su NOW TV. Una selezione degli eventi sportivi dell’estate di Sky sarà disponibile anche nell’offerta Sky sul digitale terrestre.