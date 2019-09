Da quel 7 luglio sono passati più di due mesi. Brasile e Perù si sono ritrovati davanti ancora una volta dopo la finale di Copa America vinta dalla Seleçao. A questo giro, però, a sorridere sono i ragazzi di Gareca, che si vendicano con un 1-0 maturato negli ultimissimi minuti. Decisiva, infatti, la rete di Abram all'84', favorita da un errore di Ederson. Per Neymar solo gli ultimi 30' di partita, così come per Paquetà. Buona prova da parte di Alex Sandro, decisamente più ispirato rispetto al match con la Colombia. Tite ha schierato inoltre dal 1' Allan, che ha sofferto nel primo tempo per poi crescere nella ripresa. Si tratta della prima sconfitta in assoluto per il Brasile in tutto il 2019, dal nomento che la squadra di Tite era reduce da 11 risultati utili consecutivi (8 vittorie e tre pareggi) prima del ko al Memorial Coliseum di Los Angeles.

La partita

Non sono mancati gli esperimenti da parte di Tite, che in difesa ha dato fiducia a Fagner e Militao, concedendo spazio anche a Neres e Allan. Parte subito forte il Perù, pericoloso almeno in tre occasioni nei primi 25'. Dopo un primo momento di estrema sofferenza, i verdeoro reagiscono con Neres e Richarlison, ma Gallese si supera con una serie di miracoli. Dopo i tentativi di Coutinho e di Allan, entrano in campo anche Neymar e Paquetà, ma a passare in vantaggio è la squadra di Gareca: Ederson esce male e, a sei minuti dalla fine, Abram sblocca il risultato. Tite prova a rimediare con gli ingressi di Bruno Henrique e Vinicius Jr., ma serve a poco anche perché Gallese non commette sbavature.