Da oggi a lunedì sarà calcio estero su Sky Sport, che trasmette in esclusiva 13 incontri tra Premier League e Bundesliga. In Inghilterra spazio alle partite della sesta giornata, con il Liverpool, capolista solitario con 15 punti, che andrà a far visita al Chelsea, sesto a quota 8. Uscite entrambe sconfitte in Champions League, i 'Reds' a Napoli, i 'Blues' addirittura in casa contro il Valencia, le due formazioni si confronteranno nel big match in programma domenica alle 17.30 allo Stamford Bridge di Londra. Chelsea-Liverpool, che chiuderà questo turno di campionato, andrà in onda live anche in 4K HDR per i clienti Sky. Il weekend di Premier comincerà già domani, con l'anticipo tra Southampton e Bournemouth, mentre i campioni del Manchester City, secondi con 10 punti, scenderanno in campo sabato, ospitando il Watford.

Dall'Inghilterra alla Germania, per la quinta giornata d'andata di Bundesliga, che vede sempre solo al comando il Lipsia, 10 punti, che precede di una lunghezza il Borussia Dortmund e il Friburgo. Capolista di scena a Brema, in casa del Werder, mentre il Dortmund sarà ospite a Francoforte dell'Eintracht. Quarto con 8 punti, il Bayern campione giocherà in casa contro il Colonia.

Premier League 6^ giornata



Venerdì 20 settembre

Ore 13 Southampton-Bournemouth (diretta Sky Sport Uno, telecronaca Paolo Ciarravano)



Sabato 21 settembre

ore 13 "Premier League Live" (Sky Sport Football, con Federica Lodi e Paolo Ciarravano)

ore 13.30 Leicester-Tottenham (diretta Sky Sport Football, telecronaca Gianluigi Bagnulo)

ore 15.30 "Premier League Live" (Sky Sport Football, con Federica Lodi e Paolo Ciarravano)



ore 16 Manchester City-Watford (diretta Sky Sport Football, telecronaca Nicola Roggero)

ore 18 "Premier League Live" (Sky Sport Football e Sky Sport Uno, con Federica Lodi e Paolo Ciarravano)

ore 18.30 Newcastle-Brighton (diretta Sky Sport Football, telecronaca Paolo Redi)



Domenica 22 settembre

ore 14.30 "Premier Show" (Sky Sport Football, con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

ore 15 West Ham-Manchester United (diretta Sky Sport Football, telecronaca Federico Zancan)

ore 17 "Premier Show" (Sky Sport Football e Sky Sport Uno, con Federica Lodi e Paolo Di Canio)



ore 17.30 Chelsea-Liverpool (diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno, telecronaca Massimo Marianella. Aanche in 4K HDR per i clienti Sky Q)

ore 19.30 "Premier Show" (Sky Sport Football e Sky Sport Uno, con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

Bundesliga 5^ giornata



Venerdì 20 settembre

ore 20.30 Schalke 04-Mainz (diretta Sky Sport Football, telecronaca Pietro Nicolodi)



Sabato 21 settembre

ore 15.30 Bayern Monaco-Colonia (diretta Sky Sport Collection,telecronaca Pietro Nicolodi)

ore 17.30 Bayer Leverkusen-Union Berlino (differita Sky Sport Collection telecronaca Riccardo Gentile)

ore 18.30 Werder Brema-Lipsia (diretta Sky Sport Uno telecronaca Geri De Rosa)

Domenica 22 settembre

ore 15.30 Borussia M'Gladbach-Fortuna Dusseldorf (diretta Sky Sport Collection, telecronaca Gianluigi Bagnulo)

ore 18 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (diretta Sky Sport Arena telecronaca Pietro Nicolodi)



Lunedì 23 settembre

ore 20.30 Wolfsburg-Hoffenheim (diretta Sky Sport Football, telecronaca Pietro Nicolodi)