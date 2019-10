Piccoli talenti crescono e Salvatore Ribaudo del Parma sembra proprio essere tra questi. Il 6 ottobre, durante una partita del campionato Under 16 di Serie A & B tra Sampdoria e Parma, è arrivato il gol della domenica: lo ha realizzato lui, il numero 7 gialloblù dal piede caldo e dalla grande consapevolezza nei propri mezzi. Sul punteggio di 2-1 per il Parma, dopo un fallo subito a centrocampo da un suo compagno di squadra, si è avvicinato verso il pallone a piccoli passi. Dopo uno sguardo d'intesa col proprio compagno, che gli ha subito lasciato il pallone, ha accelerato e calciato con il sinistro. Un tiro forte e preciso, sulla linea di metà campo, che ha sorpreso il portiere della Sampdoria, piazzato qualche metro più avanti rispetto la propria porta. Una giocata inaspettata, pensata ed eseguita con scaltrezza e velocità. Ribaudo non è infatti nuovo a questo tipo di giocate: lo scorso anno, in un match di Under 15 contro la Cremonese, aveva già segnato un gol identico (in quell'occasione era il calcio d'inizio della ripresa).