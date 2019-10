Il gol di Hurtado a 10 minuti dalla fine ha riacceso le speranze degli Xeneizes, ma non è bastato: grazie al 2-0 dell'andata è il River Plate a raggiungere la finale di Copa Libertadores. Niente rivincita per il Boca, dopo la finale persa lo scorso anno. I Millonarios aspettano di conoscere il proprio avversario tra Gremio e Flamengo

La rivincita attesa per quasi un anno non è arrivata. E' ancora il River Plate a imporsi nel doppio Superclasico con il Boca Juniors, dopo la storica finale di Copa Libertadores conquistata nel 2018 battendo proprio gli storici rivali. I padroni di casa erano chiamati a ribaltare il risultato alla Bombonera, dopo il 2-0 subito all'andata, ma non ci sono riusciti. Il gol di Hurtado al minuto 80 ha riacceso momentaneamente le speranze del pubblico di casa, ma non è stato sufficiente: il sogno di Daniele De Rossi e Carlos Tevez si è infranto su un River solido e abituato ad affrontare la forte pressione del pubblico avversario.

Eppure sin dai primi minuti si è visto un Boca Juniors aggressivo e desideroso di vendicare la sconfitta dello scorso anno, anche se pericoloso soltanto sui calci piazzati. Unica emozione del primo tempo è stato il gol annullato dal VAR a Salvio al 22' per un precedente tocco di mano di Mas. Per il resto tanta tensione, falli e accenni di rissa. Il Boca ha provato nella ripresa a gettare il cuore oltre l'ostacolo, sospinto dall'incessante forza del pubblico della Bombonera, ed è riuscito a trovare il gol con Hurtado all'80'. Troppo tardi per scardinare la difesa ospite e riprendere per i capelli i possibili tempi supplementari: 1-0 il risultato finale e River Plate in finale.

Tra i più delusi dalla sconfitta c'è sicuramente Daniele De Rossi, ancora afflitto da problemi muscolari e costretto ad assistere dalla panchina a tutti i 180 minuti della doppia sfida. Oltre al sogno di poter giocare una partita del genere, per De Rossi svanisce la possibilità di conquistare la Copa Libertadores. Resta da capire se ci sarà una seconda possibilità, visto che il futuro di De Rossi al Boca Juniors sembra ancora tutto da scrivere.