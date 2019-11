L'ex campione francese è stato nominato come nuovo allenatore della squadra canadese di Joey Saputo, presidente del Bologna. Firmato un contratto di un anno, con opzione per quello successivo

Il Montreal Impact ha annunciato sul proprio sito ufficiale la nomina di Thierry Henry come nuovo allenatore. L'ex campione francese ha firmato un accordo di un anno, con opzione per la stagione successiva. Henry ha cominciato la sua carriera da allenatore nel febbraio 2015 nell'academy dell'Arsenal, prima di diventare il vice di Martinez alla guida della nazionale belga. La sua unica esperienza da primo allenatore risale al periodo tra l'ottobre 2018 e il gennaio 2019, quando ha guidato il Monaco. Henry riparte dall'MLS, dove aveva concluso la carriera da calciatore con la maglia del New York Red Bulls.

Thierry Henry ha rilasciato alcune dichiarazioni, non nascondendo la propria soddisfazione per questo nuovo incarico: "E' un onore essere l'allenatore del Montreal Impact e tornare nell'MLS. E' una lega che conosco bene, in cui ho trascorso momenti molto belli. Essere a Montreal, che ha un patrimonio multiculturale enorme, è straordinario. Ho sempre seguito questo club e ora sono qui".

Vincitore del Mondiale 1998 e dell'Europeo 2000 con la Francia, Henry sarà presentato ufficialmente lunedì in conferenza stampa. La sua avventura comincerà a metà gennaio, quando la squadra inizierà la preparazione in vista della nuova stagione.