Chivas, il portiere Rodriguez fa gol dalla propria porta: il video

Nel finale di Chivas – Veracruz, nel campionato messicano, ha segnato il numero 4, Toño Rodriguez. Nulla di strano all’apparenza, se non fosse che è il portiere dei padroni di casa e che è riuscito a far gol dalla propria porta. Siamo infatti ai minuti di recupero della gara, il Chivas conduce per 2-1 e il Veracruz tenta un ultimo disperato assalto su calcio da fermo. Tuttavia, Rodriguez blocca il pallone e al posto di far trascorrere secondi utili rinvia verso la porta avversaria. La traiettoria è perfetta e nessuno dei difensori riesce ad intervenire: la squadra di Guadalajara mette così la ciliegina sulla torta ad un successo che l’allontana sempre di più dalle zone calde della classifica.