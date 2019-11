E anche quest’anno la Coppa di Francia ha regalato la sua favola. Come la leggendaria FA Cup, il torneo francese ci ha ormai abituato a storie fantastiche di “Cenerentole” che, qualificandosi turno dopo turno, arrivano a sfidare le big del campionato. L’ultima in ordine cronologico, dopo il mitico Calais del 2000 (arrivato in finale), l’Amiens nel 2001, il Quevilly del 2012 e il recentissimo Les Herbiers della passata edizione, è l’Hombourg-Haut, club dilettantistico di ottava divisione che prende il nome dall’omonimo paese (6.500 abitanti) nell’est della Francia, al confine con la Germania.

Un kebabbaro come sponsor

L’Hombourg-Haut, dopo essersi qualificato per l’ottavo turno della Coppa, sfiderà l’Auxerre (Ligue2) e a rendere la favola ancora più autentica e genuina è lo sponsor della squadra: uno dei partner commerciali del club è infatti “Snack innsay”, un… kebabbaro gestito da Mohamed Boucetta, ex giocatore dell’Hombourg-Haut. Inutile dire dove si andrà a festeggiare in caso di passaggio del turno…