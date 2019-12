Iran, proteste di piazza per Stramaccioni: VIDEO

Centinaia di tifosi dell'Esteghlal si sono riversati in strada per protestare contro il governo in seguito all'addio di Andrea Stramaccioni alla società iraniana "per giusta causa". Una vera e propria manifestazione di piazza sotto la sede del ministero dello sport, che detiene la proprietà del club. I tifosi si sono totalmente schierati dalla parte dell'allenatore italiano, che è stato in grado di riportare l'Esteghlal in testa alla classifica del principale campionato iraniano dopo un periodo complicato e nonostante le difficili condizioni di lavoro. Nella giornata di domenica 8 dicembre "Strama" ha rescisso unilateralmente il suo contratto con il club a causa di irregolarità nei pagamenti evidenziate anche dalla Fifa.

Prossime partite a porte chiuse?

Dopo la dura protesta in piazza da parte dei tifosi le autorità temono ulteriori disordini che si aggiungerebbero agli scontri e alle tensioni sociali delle ultime settimane. Per questo motivo si sta valutando l'ipotesi di far giocare la prossima partita di campionato dell'Esteghlal - in programma in giornata - a porte chiuse. Stando alle ultime indiscrezioni, Stramaccioni avrebbe già lasciato l'Iran, a differenza del suo staff che si troverebbe ancora nel Paese. Sui social nel frattempo tantissimi tifosi stanno chiedendo all'allenatore di ripensarci e di tornare alla guida dell'Esteghlal.