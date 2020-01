Pallone d'Oro africano, Mané batte Salah e Mahrez

Una stagione memorabile e un premio mai centrato in carriera: va a Sadio Mané il Pallone d'Oro africano, riconoscimento valido per l’anno 2019. Alla 28^ edizione della cerimonia, svolta a Hurghada in Egitto, il trionfo è tutto del 27enne attaccante del Liverpool che segue nell’albo d’oro a Mohamed Salah, suo compagno di squadra tra i Reds. Proprio la stella egiziana, vincitore nelle ultime due edizioni, era assente alla serata come un altro fuoriclasse del calibro di Riyad Mahrez impegnato con il Manchester City in Coppa di Lega. Battuti nell’ordine i due big, Mané diventa il secondo calciatore senegalese ad aggiudicarsi il riconoscimento dopo El Hadji Diouf che lo festeggiò nel 2001 e nel 2002. Annata memorabile per Sadio, giunto al 4° posto nella corsa al Pallone d’Oro di France Football ed eletto miglior giocatore africano del 2019: pesano inevitabilmente la vittoria in Champions League e al Mondiale per club con il Liverpool, ma anche il suo contributo realizzativo in Premier League e la Coppa d’Africa persa solo in finale.