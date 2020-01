Quale gesto sareste disposti a compiere per un acquisto della vostra squadra del cuore? Un tifoso del Benfica non si era nascosto: "Se il club prende Julien Weigl dal Borussia Dortmund, corro nudo per un chilometro" la promessa fatta a dicembre, e un mese dopo, ad acquisto avvenuto, ha mantenuto l'impegno preso.

E Weigl apprezza: "Avrai la mia maglietta"

Il supporter, Duarte Mendes, ha postato su Twitter il video (ricondiviso dal giocatore) mentre corre nudo con il nome 'Weigl' scritto a pennarello sulla schiena. "Sono contento di aver tenuto fede a quanto detto. Sono stanco ma felice" ha detto il tifoso, che spera di portare bene all'ex Borussia Dortmund (passato ufficialmente al club di Lisbona il 1° gennaio per 20 milioni di euro): "Auguro a Weigl di fare bene col Benfica e, se vorrà, gradirei un suo kit autografato". Detto fatto: il classe '95 tedesco ha risposto alla richiesta, dimostrando di aver apprezzato molto il bizzarro gesto: "Avrai la mia maglia".