Sky Sport Quiz Reward: vi mettiamo alla prova

Il 31 gennaio su Sky Sport Uno andrà in onda il primo game show sportivo della storia di Sky. Per prepararvi abbiamo deciso di porvi alcune domande sulla 21^ giornata di Serie A…

Sai tutto sullo sport, sul calcio e sui suoi protagonisti? La Serie A è pronta a scendere in campo per la 21^ giornata e anche Sky Sport Quiz Reward, il primo game show sportivo della storia di Sky, in onda dal 31 gennaio su Sky Sport Uno. Per prepararvi alla sfida di venerdì 31 gennaio c’è qualche domanda sui campioni che giocheranno nel weekend: a partire da Federico Chiesa, impegnato, sabato 25 gennaio (dalle 18.00 su Sky Sport Serie A) contro il Genoa. Sicuri di sapere tutto sull’attaccante figlio d’arte? È nato a Firenze, Genova o Parma?

Domenica 26 gennaio, il big match è senza dubbio Napoli-Juventus (diretta alle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno). Sotto la lente d’ingrandimento c’è sicuramente Gonzalo Higuain. A quale calciatore, ai tempi del Napoli il Pipita tolse il record di gol segnati in una singola stagione? La risposta esatta è tra questi nomi: Angelillo, Piola e Nordahl. Quale accendete?

La 21^ giornata propone anche uno dei derby più affascinanti, quello tra Roma e Lazio (domenica 26 gennaio alle 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno). Conoscete tutto sulla stracittadina e di Fonseca? Dove è nato l’allenatore giallorosso? In Angola, Mozambico o Portogallo? Avete idea in quante stagioni Immobile ha segnato almeno 20 gol in Serie A? O quale sia l’allenatore con più panchine nel derby di Roma tra Liedholm, Spalletti e Zeman?

Questo era solo un piccolissimo assaggio per mettervi alla prova. Ma basterà aspettare solo qualche giorno ancora: sta arrivando Sky Sport Quiz Reward. Appuntamento con Marco Cattaneo e Sara Brusco da venerdì 31 gennaio alle 21 su Sky Sport Uno.