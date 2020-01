È l'ultima moda del web, lanciata dalla diva del country-pop. Un collage di quattro foto, idealmente destinate a quattro social network diversi. Uno scatto professionale per LinkedIn. Un'immagine tra familiari e amici per Facebook. Una foto artistica per Instagram e infine una posa sexy per Tinder, il social degli incontri sentimentali. E anche gli sportivi si sono armati di smartphone postando la loro quadrupla versione