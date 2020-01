L'ex attaccante di Inter e Lazio torna ad allenare in Argentina, dopo la non positiva esperienza al Banfield. Allenerà il Defensa y Justicia, squadra che occupa la sedicesima posizione del campionato

Riparte dal Defensa y Justicia la carriera da allenatore di Hernan Crespo. Per l'ex attaccante di Lazio e Inter sarà la seconda esperienza argentina dopo quella vissuta sulla panchina del Banfield. Il quarantaquattrenne sarà il successore di Mariano Soso, che aveva lasciato per divergenze con la dirigenza. Nella sua ultima esperienza ha guidato il Banfield per 18 partite, vincendone quattro, pareggiandone sei e perdendone otto. Per lui è la quarta esperienza in panchina, dopo aver guidato in Italia le giovanili del Parma e il Modena nella stagione 2015-2016.

"Benvenido Hernán"

"Benvenido Hernán Crespo a Defensa Y Justicia", il tweet con il quale il club argentino ha annunciato il suo nuovo allenatore. Nella partita che la squadra affronterà oggi contro il Talleres sarà Pablo de Muner a sedere sulla panchina, prima dell'arrivo definitivo di Crespo. L'ex attaccante argentino avrà il compito di migliorare la classifica della squadra che ora si trova al sedicesimo posto in campionato, con l'obiettivo di raggiungere i posti utili per la qualificazione alla Copa Sudamericana. In questa stagione invece oltra al campionato, la sua squadra sarà impegnata anche nella Copa Libertadores.