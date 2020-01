Stefano Sorrentino cambia idea e torna a giocare a pochi giorni dall'annuncio ufficiale dell'addio al calcio giocato, avvenuto in diretta su Sky Sport nel corso della trasmissione "Calciomercato-L'Originale". Quello del portiere classe 1979 è però un ripensamento dal sapore davvero speciale: Sorrentino infatti ha firmato per il Cervo, società di Seconda categoria ligure allenata dal padre Roberto, anche lui ex portiere. Ma la vera particolarità del ritorno in campo di Sorrentino è il ruolo che andrà a ricoprire: niente più guantoni e parate, l’ex Chievo giocherà infatti da centravanti! Ad annunciarlo è proprio Sorrentino con un post su Instagram: "Per tenermi in forma per la partita d’addio, ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister - mio padre - mi faccia giocare".