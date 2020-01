Nuova vita per l'ex portiere del Chievo, che ripartirà dalla Seconda categoria ligure giocando… in attacco! Non il primo caso di rivoluzione tattica per un singolo, dai terzini diventati attaccanti (come Bale) ai bomber diventati difensori. Gullit e Matthäus liberi. Giocatori schierati fuori ruolo e altri trasformati nei migliori al mondo nella posizione dove, un tempo, non giocavano