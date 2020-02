Pelè, il figlio spiega le condizioni di salute: "Soffre di depressione e non esce di casa"

Un intervento all'anca e i conseguenti problemi di mobilità: Pelè non riesce a camminare liberamente e questo gli sta provocando diversi problemi anche sul piano psicologico. A raccontarlo è Edinho, ex calciatore del Santos e figlio del tre volte campione del mondo, ai microfoni di GloboEsporte.com: "Ha questi problemi che gli stanno provocando una certa depressione. Lui è sempre stato una figura imponente e il fatto di non poter camminare bene lo mette in imbarazzo. Non vuole farsi vedere in giro e praticamente non abbandona mai casa".

"Ha difficoltà a camminare, ma sta migliorando"

Pelè, che nelle ultime uscite pubbliche si muoveva grazie all'ausilio di una sedia a rotelle, ha oggi 79 anni. Le sue condizioni di salute sono precarie ormai da diversi anni, anche se il peggio sembra essere passato, come raccontato ancora da Edinho: "Può camminare solo con il girello, ma è migliorato rispetto all'ultima volta che lo avete visto. Ha ancora molte difficoltà a camminare e alcuni problemi dovuti all'età, ma per il resto va bene così".