Dopo l'accordo raggiunto con Fifpro, la Fifa ha istituito un fondo per offrire sostegno economico ai calciatori che non sono stati pagati dai rispettivi club: il piano da 16 milioni di dollari sarà attivo da luglio. Infantino: "Vicini ai giocatori in difficoltà"

La Fifa ha istituto un fondo di 16 milioni di dollari, attivo dal primo luglio 2020, per offrire sostegno finanziario ai giocatori in caso di stipendi non pagati dai club. Ad annunciarlo è la stessa Fifa con una nota ufficiale nella quale vengono svelati alcuni dettagli del piano: "Fifa e Fifpro hanno raggiunto un accordo per istituire il 'Fondo FIFA' per i calciatori che mira a fornire sostegno finanziario ai giocatori che non sono stati pagati e non hanno alcuna possibilità di ricevere i salari concordati con i loro club", si legge. Diversi rapporti recenti, incluso il FIFPRO’s own 2016 Global Employment Report - il rapporto sull’occupazione globale che descrive le condizioni di lavoro nel calcio professionistico - "attestano la grande quantità di casi di salari non pagati in tutto il mondo. L’istituzione di questo fondo fornirà una rete di sicurezza importante, nonostante le sovvenzioni non possano coprire l’intero importo dovuto ai giocati", prosegue il comunicato.

I dettagli del piano Fifa

La FIFA ha stanziato 16 milioni di dollari per il fondo fino al 2022, cifra che verrà così suddivisa: 3 milioni di dollari nel 2020, 4 milioni di dollari nel 2021 e 4 milioni di dollari nel 2022, più altri 5 milioni di dollari riservati per la protezione retroattiva dei calciatori per i salari che vanno dal luglio 2015 al giugno del 2020. "Nel 2019, la FIFA ha rivisto il proprio Codice Disciplinare, in cui ha rafforzato il quadro per far fronte al mancato pagamento dei salari dei giocatori, in particolare nelle situazioni che presentano i cosiddetti successori sportivi dei club debitori, ovvero i nuovi club costituiti con l’obiettivo primario di evitare il pagamento dei salari arretrati dei calciatori", si legge nel comunicato diramato dalla Fifa.

Infantino: "Fifa vicina ai calciatori in difficoltà"

L’istituzione di questo fondo rappresenta dunque una misura molto importante voluta dalla Fifa dopo l’accordo sancito con Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori. "Questo accordo e il nostro impegno per aiutare i calciatori in difficoltà mostrano come vediamo il nostro ruolo di organo di governo del calcio mondiale. Siamo anche qui per aiutare chi ne ha bisogno", ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. Soddisfazione anche nelle parole di Philippe Piat presidente della Fifpro: "Più di 50 club in 20 paesi sono scomparsi negli ultimi cinque anni proprio per evitare di pagare stipendi in sospeso, facendo precipitare centinaia di calciatori in incertezza e difficoltà economica. Questo fondo fornirà un valido supporto a quei giocatori e alle famiglie più bisognose".