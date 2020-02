Palla sulla fronte, occhi puntati verso l'alto per non perderla di vista. Questa è una delle immagini più iconiche che riguardano Ronaldinho, simbolo di un calcio fantasioso ed efficace allo stesso tempo. Il brasiliano, che si è ritirato dal calcio nel gennaio del 2018 all'età di 37 anni, continua ad essere fonte di ispirazione per tutti. Soprattutto nel suo paese, dove le sue giocate sono diventate presto veri e propri simboli. Lo dimostra una foto pubblicata dallo stesso Ronaldinho sulla sua pagina Instagram, ovvero una matita la cui punta è scolpita esattamente con le sembianze dell'ex attaccante. Una rappresentazione particolare, che sicuramente non si vede tutti i giorni. Un lavoro sopraffino, ben diverso dalle statue dedicate ai vari Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo. Meno ingrombrante, quello sì, ma altrettanto affascinante. Dinho ha voluto anche taggare il nome dell'artista (artistic_eye) che, dando una rapida occhiata al suo profilo, non è nuovo a questo tipo di sculture su matita. Non è la prima opera in onore di Dinho, al quale era già stata dedicata una statua nel 2004 nella piazza del paese di Chapeco, nel sud del Brasile. Tuttavia la scultura fu distrutta due anni più tardi, nel 2006, da alcuni vandali dopo l'eliminazione della Seleçao dal Mondiale tedesco per opera della Francia.