20. JOAO PEDRO (Cagliari/Serie A): 28 punti - 14 gol (coefficiente x 2)



L'attaccante rossoblù sta vivendo una stagione da record ma è rimasto a secco nelle ultime due giornate e ha così perso qualche posizione. Intanto ha già superato il suo primato di reti in una singola stagione in Italia: ne aveva già segnati 13 nel 2015/16, ma quando con il Cagliari giocava in Serie B. In A, invece, il su precedente record era di 7 gol