Al Thani avrebbe chiesto 100 milioni per cedere la società, ma si tratta ancora. All'acquisto del club si legherebbero anche dei progetti che riguardano produzioni cinematografiche e televisive

Sette anni fa, il Malaga toccava il punto più alto della propria storia con il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. Oggi, invece, milita in seconda divisione spagnola, pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Per questo c'è tutta la volontà da parte del presidente Al Thani di cedere la società e una discussione per questa operazione è già stata avviata con un gruppo di imprenditori americani legato a George Clooney, celebre star del cinema mondiale.

La situazione

A confermare il tutto è stato Antonio Aguilera, presidente dell'associazione dei piccoli azionisti del club, a Canal Malaga: "In città c'è un imporante gruppo di produttori di cinema e tv, che vorrebbero rendere Malaga una specie di Hollywood europea. Stanno girando alcune serie dal grandissimo potenziale economico e ora stanno negoziando per acquistare il club. Tuttavia, nessuno è disposto ad accontentare la richiesta folle di Al Thani di 100 milioni: lui sa che il consorzio può anche offrire di più. Ora stanno negoziando, ha chiamato il gruppo di imprenditori americani per aprire la trattativa".