11) KADUS MOHAMMED (Nordsjaelland, 19 anni, centrocampista centrale/punta) - 8 gol e 1 assist in 17 partite



Compagno di squadra del futuro giocatore della Samp Damsgaard. Unico centrocampista nella top 20, ma può giocare anche come attaccante centrale. I suoi centri in campionato sono equamente divisi tra le due posizioni ricoperte in campo.



A quota 8 gol anche ANTHONY CONTRERAS (Herediano, 20 anni, punta) - 8 gol e 1 assist in 24 partite - Il costaricano gioca in patria. Attaccante centrale alto un metro e ottanta. Attirerà le attenzioni dei club europei?