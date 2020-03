17/17

92) J League (GIAPPONE): 2.26 cartellini in media a partita



0.07 rossi

2.19 gialli





Il campionato più "corretto" del mondo? E' quello giapponese, con poco più di 2 cartellini estratti a partita ed espulsioni quasi inesistenti. In effetti, la faccia di Park Il Gyu nel momento in cui gli viene sventolato il rosso sotto al naso sembra quella di chi ne vede uno per la prima volta in vita sua