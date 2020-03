Federazione medico sportiva italiana ai medici dello sport: "In campo contro coronavirus"

La Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) invita i suoi 4mila medici a scendere in campo nella battaglia contro il coronavirus. "La Fmsi invita i propri iscritti a offrire il proprio contributo al Paese, prestando servizio volontario presso le strutture sanitarie della loro regione o di quelle maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus”, si legge nella nota difusa dalla Federazione presieduta da Maurizio Casasco. "Come medici, prima ancora che come medici dello sport dobbiamo pensare all'emergenza nazionale – l’appello di Casasco -. Con grande responsabilità stanno scendendo in campo i medici in pensione e stiamo mandando in trincea i neo-laureati come 'ragazzi i del 99o. Non possiamo non esserci noi!".