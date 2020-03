9/16 ©Getty

8) YAYA TOURÉ: il suo Dream Team ha ottenuto 2800 voti. L'ivoriano ha scelto una formazione piuttosto equilibrata, non rinunciando però in attacco a una coppia da oltre 1000 gol in carriera. Questa la sua top 11:



(4-3-1-2): Casillas, Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Hummels; Schweinsteiger, Xavi, Iniesta; James Rodriguez; Messi, Cristiano Ronaldo.