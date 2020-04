Fifa 20: l'importanza di giocare in casa. VIDEO

Giocare tutte le 30 partite della Weekend League e, soprattutto, giocare in casa: questa è una regola che qualsiasi Pro Player non deve sottovalutare. Il motivo? Lo spiega nei dettagli Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA), in questa nuova lezione della Sky eSports Academy

FIFA 20, SU SKY LA ESPORTS ACADEMY DI "LONEWOLF92": IL CORSO ON DEMAND