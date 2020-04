Una settimana fa aveva cominciato Paul Pogba. La sfida #HomeSkillsChallenge, lanciata attraverso un video postato su Instagram, era chiara: "So che durante la quarantena siamo tutti a casa e potete fare molte cose e ora ho una nuova sfida per voi, non deve essere per forza con un pallone da calcio, non dovete essere necessariamente dei professionisti. Avanti, dimostratemi cosa sapete fare e taggate un amico". Pogba aveva taggato Zlatan Ibrahimovic, il cestista Jimmy Butler, il giocatore di football Odell Beckham Jr., la campionessa di freestyle Lisa Zimouche, Benjamin Mendy e Memphis Depay. Un primo video di Ibrahimovic era stato già condiviso dal francese insieme al suo e vedeva l'attaccante del Milan in azione in un prato, ma ora dallo svedese ne è arrivato un altro - stavolta al chiuso e con la canotta personalizzata dei Los Angeles Lakers - dove mostra dei numeri incredibili in diverse varianti. L'età insomma, in questi casi, conta davvero poco.