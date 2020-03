L'energia infinita di Paul Pogba ha prodotto una nuova sfida sui social network, la #HomeSkillsChallenge, e l'amico Zlatan Ibrahimovic non si è fatto certo pregare, rilanciando subito con un "numero" dei suoi. "So che durante la quarantena siamo tutti a casa e potete fare molte cose - ha scritto su Instagram il centrocampista francese del Manchester United - e ora ho una nuova sfida per voi, non deve essere per forza con un pallone da calcio, non dovete essere necessariamente dei professionisti. Avanti, dimostratemi cosa sapete fare e taggate un amico". Il fenomeno transalpino ha condiviso il suo, il video di Ibra e quello campionessa di freestyle Lisa Zimouche. Dopo l'attaccante del Milan il prossimo potrebbe essere Neymar, un altro dei calciatori "sfidati" da Pogba.