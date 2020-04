Daniele De Rossi, ospite a Casa Sky Sport, ha stilato una lista di allenatori da cui trarre ispirazione nella sua futura carriera in panchina: "Guardiola è il migliore del mondo, ma ammiro tanto anche Gattuso e De Zerbi. In generale voglio apprendere qualcosa da tanti bravi professionisti, non solo nel calcio"

