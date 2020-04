L'attaccante norvegese, assistito da Raiola proprio come Zlatan, non ha nascosto la sua stima per il milanista: "Mi piace vederlo giocare. Passare da una squadra all'altra non è semplice, ma lui riesce a fare gol fin da subito. Io e lui siamo entrambi fantastici"

Erling Braut Haaland ha solo 19 anni, ma già vagonate di gol alle spalle. 40 solo in questa stagione, prima che l'emergenza Coronavirus fermasse tutto. Un po' con il Salisburgo, un po' con il Borussia Dortmund dopo essere arrivato in Bundesliga a gennaio. Nell'ultima sessione di calciomercato a cambiare maglia è stato anche Zlatan Ibrahimovic, che di anni ne ha il doppio - 38 - e che ha scelto l'Italia, ritornando al Milan. Sono entrambi attaccanti, battere il portiere è ciò per cui vivono e per le trattative si affidano a Mino Raiola, che se li gode: "Mi piace la mentalità di Zlatan e il modo in cui vede le cose in modo diverso, penso di aver sempre avuto anche io la stessa fiducia in me stesso". Lo ha ribadito la punta norvegese in esclusiva a Four Four Two. Un esempio, un modello. Chissà, probabilmente non poi così distante nonostante la differenza inevitabile di carriera: "Siamo entrambi attaccanti e siamo entrambi fantastici - ha tagliato corto. Però abbiamo un gioco diverso. Difficile fare un confronto fra noi, io sono quello che sono".

"Fa gol ovunque"

Niente voli pindarici dunque, Haaland sa che per arrivare dove è arrivato Ibra la strada è ancora lunga. Passa anche da paesi, maglie e squadre diverse: "Mi piace il modo con cui riesce a passare da una realtà all'altra - ha continuato il norvegese - non è mai facile cambiare ma lui riesce a fare sempre gol fin dal primo momento. Mi piace vederlo giocare". Zlatan gli farà da maestro, dato che i due sono assistiti da Raiola e avranno così possibilità per conoscersi da vicino: "Non ho ancora parlato con lui ma vediamo cosa ci riserverà il futuro", ha concluso Haaland. Sicuramente sarà brillante, come lo è sempre stato per Ibra.