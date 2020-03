1/21

Risaliamo la classifica completa conteggiando le reti coi club (non incluse le giovanili) e le, eventuali, con la nazionale maggiore. Numeri super per Erling Braut Haaland, al netto degli esordi più "morbidi" in Norvegia e Austria, mentre alcuni campioni della lista (ma non tutti!) sono stati impegnati fin da giovanissimi nei campionati top d'Europa. Accanto ad ogni giocatore anche le squadre con cui sono stati realizzati i gol fino ai 19 anni e 8 mesi.

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE