Fifa 20, Sky Sport eCup: i risultati del primo torneo

Il primo torneo tenutosi questo mercoledì 15 Aprile 2020 è stato un grandissimo successo. Il vincitore della prima tappa della Sky Sport eCup è Jack Gjetaj, che si qualifica anche per la fase finale del 30 aprile. Di seguito il resoconto e gli highlights

Il 15 Aprile 2020 si è disputata la prima delle 8 giornate-torneo dedicate alla Sky Sport eCup. Ricordiamo che i vincitori delle prime 7 giornate si sfideranno nella fase finale conquistare il titolo di campione della prima edizione della Sky Sport eCup (e non solo...).

Il primo torneo ha visto sfidarsi tra loro 512 FIFA players provenienti da tutta Italia.

Alla prima finale sono arrivati Riccardo Gargiulo (Fifa_ita99 - Francia) e Jack Gjetaj (WhyAlwJack - Roma); conosciamoli meglio!

I finalisti

Riccardo Gargiulo ha 17 anni ed è uno studente di Meta (NA). Giocatore da Fifa10, è un tifoso dell'Inter e ha scelto il 4-2-3-1 per la sua Francia. A sfidarlo Jack Gjetaj: 20 anni, proveniente da Fossano (CN), anche lui ha iniziato con FIFA 10. Tifa Juventus e finale ha schierato la sua Roma con un 4-4-2. Qualche mese fa, Jack si era classificato per il draft della eSerie A, tra i 32 giocatori che le 20 squadre della Lega Serie A potevano scegliere per essere rappresentate nella competizione finale.

La finale

La finale è stata tiratissima: 1-1 dopo 90', grazie alle reti di Dembelè e Dzeko (rig.) . Golden Gol dunque per decidere il primo vincitore e si è dovuto attendere fino al 90' della seconda sfida per vedere Dzeko mettere dentro il pallone e qualificare Jack Gjetaj per la fase finale del 30 aprile.

WhyAlwJack (Roma)-Fifa_ita99 (Francia) 1-1, 1-0 (Golden Gol)