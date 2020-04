Ricardo Bochini, Norberto Alonso, Daniel Passarella, Angel Clemente Rojas, Oscar Pianetti e Roberto Rivelino: sono loro i sei giocatori che hanno fatto innamorare al gioco del calcio Diego Armando Maradona. A svelarlo è proprio il Pibe de Oro, oggi allenatore del Gimnasia La Plata: nominato dal mito del calcio gallese Ian Rush in una delle tante sfide che in questi giorni stanno spopolando su Instagram, l’ex numero 10 del Napoli ha risposto a sua volta – sempre via social – svelando i 6 giocatori che hanno contribuito a farlo innamorare del mondo del calcio. Maradona ha così nominato 5 calciatori argentini: Bochini (campione del Mondo con l’Argentina nel 1986 e storico calciatore dell’Independiente), Norberto ‘Beto’ Alonso (campione del Mondo con l’Argentina nel 1978 e simbolo del River Plate), Passarella (altro simbolo del River che in Italia ha giocato con Fiorentina e Inter), Angel Clemente Rojas (bandiera del Boca Juniors negli anni ‘60) e Oscar Pianetti (anche lui stella del Boca). Unico calciatore non argentino presente nella lista di Maradona è il brasiliano Rivelino (campione del Mondo col il Brasile nel ’70).