I suoi successi in panchina gli son valsi l'appellativo di Special One. Ma speciale José Mourinho lo è stato anche da calciatore: non per una sua particolare prodezza in campo, ma per un gesto eroico avvenuto ai tempi dell'Uniao Comercio e Industria, squadra per la quale ha giocato dal 1985 al 1987. L'episodio, riportato dal Sun, è raccontato nel libro “Mourinho: Behind the Special One: dall'origine alla gloria“, scritto da Nicolas Vilas. Nel 1986 il suo compagno di squadra De arrivò all'allenamento e la sua auto prese fuoco inspiegabilmente mentre parcheggiava nei pressi del centro sportivo. Fu Mou ad accorgersene e, senza paura, si mosse immediatamente per salvare l'attaccante dalle fiamme, facendolo uscire indenne dall'incidente. "Mi salvò la vita" ha raccontato il diretto interessato, con Fernando Lage - all'epoca presidente del club - che definì il gesto "eroico". Un altro trofeo da mettere nel palmares del portoghese, forse il più bello di tutti.



Il libro rivela anche che Mourinho fu a un passo dal Liverpool nel 2004, poco prima di firmare con il Chelsea. I Reds, però, chiesero 15 giorni di tempo per risolvere il contratto con l'allora manager Houllier e alla fine lo Special One finì sulla panchina londinese.