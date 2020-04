"Forte raccomandazione a concludere i campionati e le coppe nazionali". La Uefa parla alle sue 55 Federazioni affiliate, invitandole a finire i propri tornei una volta che l'emergenza sanitaria sarà terminata. L'organo presieduto da Aleksander Ceferin ha incontrato la Figc e le altre Federazioni europee in videoconferenza, ribadendo poi il concetto con un comunicato diffuso nel pomeriggio. Nella nota si precisa che "alcuni casi speciali saranno valutati appena saranno pronte le linee guida per la partecipazione alle competizioni europee in caso di annullamento di un campionato". Inoltre, la Uefa fa sapere di aver illustrato "varie ipotesi di calendario per le competizioni per club e per nazionali".